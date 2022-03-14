Решение о применении ракет «Точка-У» принимается командованием украинской войсковой группировки и утверждается руководством войск в Киеве. Об этом заявил 14 марта официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков, комментируя нанесение в этот же день ракетного удара по Донецку

Российский военный представитель сообщил, что удар был нанесён около 11:30 по московскому времени с территории населённого пункта Красноармейск, контролируемой киевским режимом. Жуткие последствия обстрелов. Что оставляет после себя украинская армия

По его словам, в результате удара в центре Донецка погибли 20 мирных жителей и ещё 28, в том числе дети, получили тяжёлые ранения.

«Применение такого оружия… заведомо по мирному населению является военным преступлением», — указал Конашенков.

По его словам, ракета была снаряжена кассетной боевой частью, и это доказывает, что целью удара было убийство максимально большого количества мирных жителей.

«Всё это еще раз подтверждает нацистскую и античеловеческую суть правящего сегодня режима на Украине», — отметил российский военный представитель.