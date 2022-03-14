«Крайне важно дать Украине надежду на восстановление. Эта надежда должна содержаться в большом фонде, построенном на базе российских активов, замороженных и конфискованных. <…> Они должны послужить восстановлению суверенной и независимой Украины», — утверждал Моравецкий.
Он также пообещал, что Польша будет содействовать процессу «приближения Украины» к членству в ЕС.
«Люблинский треугольник» был создан в 2020 году. Его заявленными целями являются укрепление диалога между странами и поддержка интеграции Украины в Европейский cоюз и НАТО.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.