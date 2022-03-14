На базе замороженных российских активов должен быть создан фонд восстановления Украины. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 14 марта на пресс-конференции по итогам переговоров глав правительств «Люблинского треугольника» (Польши, Литвы и Украины)

В Киеве строят планы на российские финансы © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Он также пообещал, что Польша будет содействовать процессу «приближения Украины» к членству в ЕС.

«Люблинский треугольник» был создан в 2020 году. Его заявленными целями являются укрепление диалога между странами и поддержка интеграции Украины в Европейский cоюз и НАТО.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.