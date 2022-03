Россия не обращалась к Китаю с просьбой предоставить помощь для проведения спецоперации на Украине. Об этом 14 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Он опроверг возможность обращения России за помощью в проведении спецоперации к другим странам. По словам Пескова, Россия обладает достаточным потенциалом для её проведения собственными силами. МИД Китая высказался против антироссийских санкций © РИА Новости, Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь также опроверг информацию о том, что Москва якобы обратилась к Пекину с просьбой оказать ей военную помощь.

Информация об обращении РФ к КНР за военной помощью появилась 13 марта во многих крупнейших американских изданиях, включая The New York Times, The Washington Post и Politico.

Все вышеупомянутые СМИ ссылались на слова неназванных источников в правительстве США.