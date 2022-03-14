Россия не обращалась за помощью к другим странам по украинскому вопросу. Об этом 14 марта рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают российские СМИ

Зарубежные добровольцы захотели присоединиться к российской спецоперации © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Ранее представитель оборонного ведомства Луганской народной Республики Андрей Марочко заявил, что состояние украинской армии катастрофическое, в Вооруженных силах Украины понимают, что проигрывают и, что перевес в численности войск не в их сторону.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На данный момент известно об уничтожении российскими военными более 3,9 тысяч объектов военной инфраструктуры Украины, а также 100 самолетов, более 1,2 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивных систем залпового огня и 143 беспилотников, в том числе турецких Bayraktar TB2.