Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 14 марта рассказал журналистам, что немедленный штурм городов не предполагается из-за вооружения, размещенного там боевиками. Он подчеркнул, что так и планировалось изначально, о чем еще в начале спецоперации говорил президент России Владимир Путин

«Заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы об «устранении» президента России Владимира Путина подрывает авторитет министра и вызывает сомнения в его профессиональной пригодности», — сказал Песков.

Украинцы требуют отмену всеобщей мобилизации © РИА Новости, Евгений Котенко / Перейти в фотобанк

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На данный момент известно об уничтожении российскими военными более 3,9 тысяч объектов военной инфраструктуры Украины, а также 100 самолетов, более 1,2 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивных систем залпового огня и 143 беспилотников, в том числе турецких Bayraktar TB2.