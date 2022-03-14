«Заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы об «устранении» президента России Владимира Путина подрывает авторитет министра и вызывает сомнения в его профессиональной пригодности», — сказал Песков.
В субботу, 12 марта, украинский министр Кулеба заявил, что для восстановления мира и безопасности в Евроатлантическом пространстве и в том числе на Украине «устранения Путина будет достаточно», а Россия «должна быть депутинизирована».
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
На данный момент известно об уничтожении российскими военными более 3,9 тысяч объектов военной инфраструктуры Украины, а также 100 самолетов, более 1,2 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивных систем залпового огня и 143 беспилотников, в том числе турецких Bayraktar TB2.