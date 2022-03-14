Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 14 марта рассказал журналистам, что немедленный штурм городов Украины не предполагается из-за вооружения, размещенного там боевиками. Он подчеркнул, что так и планировалось изначально, о чем еще в начале спецоперации говорил президент России Владимир Путин

«В начале операции президент России действительно дал указание Министерству обороны воздержаться от немедленного штурма крупных населенных пунктов, включая Киев, в связи с тем, что вооруженные националистические формирования оборудуют огневые точки, размещают тяжелую военную технику прямо в жилых кварталах», — сказал Песков.

Украинцы требуют отмену всеобщей мобилизации © РИА Новости, Евгений Котенко / Перейти в фотобанк Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На данный момент известно об уничтожении российскими военными более 3,9 тысяч объектов военной инфраструктуры Украины, а также 100 самолетов, более 1,2 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивных систем залпового огня и 143 беспилотников, в том числе турецких Bayraktar TB2.