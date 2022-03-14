Удар ракетой «Точка-У» по Донецку является военным преступлением киевского режима. Об этом заявил 14 марта в эфире телеканала «Россия 24» глава ДНР Денис Пушилин

«Чудовищное преступление киевского режима, безусловно, подпадает под военные преступления… Никаких попыток причинить ущерб именно военной инфраструктуре в данном замысле не усматривалось», — сказал донецкий лидер. Украинские военные обстреляли больницу в Волновахе, погибли люди © РИА Новости, Варвара Гертье / Перейти в фотобанк

Он также рассказал, что в Донецке будет объявлен траур по погибшим в результате обстрела.

«Безусловно, с учетом количества жертв, с учетом варварства данного преступления я дал распоряжение подготовить указ об объявлении траура», — заявил Пушилин.

По предварительным данным донецких властей, в результате ракетного удара по городу погибли от 16 до 20 человек.