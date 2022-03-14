«Чудовищное преступление киевского режима, безусловно, подпадает под военные преступления… Никаких попыток причинить ущерб именно военной инфраструктуре в данном замысле не усматривалось», — сказал донецкий лидер.
Он также рассказал, что в Донецке будет объявлен траур по погибшим в результате обстрела.
«Безусловно, с учетом количества жертв, с учетом варварства данного преступления я дал распоряжение подготовить указ об объявлении траура», — заявил Пушилин.
По предварительным данным донецких властей, в результате ракетного удара по городу погибли от 16 до 20 человек.