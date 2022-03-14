Министерство обороны РФ может взять под контроль крупные населенные пункты Украины, исключая гуманитарные коридоры. Об этом 14 марта журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Министерство обороны при обеспечении максимальной безопасности мирного населения не исключает возможности постановки под полный контроль крупных населенных пунктов, которые сегодня и так практически находятся в окружении, за исключением зон, используемых для гуманитарной эвакуации», — указал Песков. Украинцы требуют отмену всеобщей мобилизации © РИА Новости, Евгений Котенко / Перейти в фотобанк Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.