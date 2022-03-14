После того как российский певец Николай Басков поддержал спецоперацию РФ по демилитаризации и денацификации Украины, на артиста полились потоки ненависти от украиноязычных пользователей. Об этом он рассказал 14 марта в интервью «Комсомольской правде»

На Украине запретили операции с недвижимостью © Facebook, Denis Malyuska

«Я понимал, что наша спецоперация на Украине вынужденная. У меня много друзей, которые жили и живут в ДНР и ЛНР, и я со многими переписывался. А весь мир почему-то молчал о том, что происходило и в Одессе и под Дебальцево…Ну, только одна Аллея ангелов говорит сама за себя для всего мира. Но мир этого не видит. Мир этого не слышит», — сказал Басков.

Артист подчеркнул, что уже не впервые сталкивается с атакой хейтеров, подобное с ним происходило в прошлом году, когда певец поддержал президента Белоруссии Александра Лукашенко. Тогда из Прибалтики и Польши на него посыпались агрессивные комментарии, которые, уверен Басков, работа «срежиссированной команды кол-центров, которая четко пишет негативные комментарии в соцсетях по чьему-то приказу».

«Было все. И проклятия, и гробики, и чего только не было. То есть, такое, можно сказать, просто изрыгание ненависти. Я не мог двое суток взять телефон в руки, потому что на него и на мои соцсети была массированная атака. Все это было направлено на то, чтобы не только запугать меня, но и запугать наше население и внести дисбаланс в общество. Сейчас мой телефон находится в определенном месте и все эти неадекватные звонки и сообщения с угрозами обследуются органами», — сказал артист.

Ранее за поддержку спецоперации РФ генпрокуратура Украины заочно арестовала Николая Баскова, а Латвия включила его в список невъездных.