Наступательная операция по освобождению оккупированной Украиной территории ДНР будет продолжена и по возможности ускорена. Об этом заявил руководитель республики Денис Пушилин в Донецке на месте удара ракетой «Точка-У», сообщает 14 марта агентство РИА Новости

По словам Пушилина, всего над ДНР с начала наступательной операции 24 февраля были сбиты 15 запущенных Украиной ракет «Точка-У». Украинские войска обстреляли здание дома-интерната для пожилых и инвалидов в Горловке © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что у Дома правительства в центре города была сбита украинская ракета «Точка-У».

Позже штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики заявил о 20 погибших и девяти раненых в результате падения обломков ракеты. Министерство здравоохранения ДНР заявило о 16 погибших и 23 раненых.

В любом случае речь идёт о самых больших жертвах среди гражданского населения Донбасса в результате обстрела киевским режимом неподконтрольной ему территории с начала специальной военной операции 24 февраля.