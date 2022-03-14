По словам Пушилина, всего над ДНР с начала наступательной операции 24 февраля были сбиты 15 запущенных Украиной ракет «Точка-У».
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что у Дома правительства в центре города была сбита украинская ракета «Точка-У».
Позже штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики заявил о 20 погибших и девяти раненых в результате падения обломков ракеты. Министерство здравоохранения ДНР заявило о 16 погибших и 23 раненых.
В любом случае речь идёт о самых больших жертвах среди гражданского населения Донбасса в результате обстрела киевским режимом неподконтрольной ему территории с начала специальной военной операции 24 февраля.