Атакованный вооружёнными силами России Яворовский военный полигон во Львовской области символизирует опасения России из-за приближения НАТО к её территории. Об этом рассказывается в статье, опубликованной 5 марта на англоязычной версии сайта катарского телеканала «Аль-Джазира»

В статье, рассказывающей о ракетном ударе по полигону, приводятся украинская (35 погибших и 134 раненый) и российская (до 180 уничтоженных иностранных наёмников) версии его последствий. «Все гораздо хуже». Военный эксперт сказал, что реально происходит на Яворовском полигоне © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Военный объект площадью 360 квадратных километров, также известный как Международный центр поддержания мира и безопасности, уже давно используется для обучения украинских военнослужащих, часто — инструкторами из США и других стран НАТО, указывается в статье.

Также там неоднократно проходили учения с участием НАТО.

Высокопоставленный представитель военного блока, нидерландский адмирал Роб Бауэр ранее назвал Яворовский полигон «воплощением духа военного сотрудничества» между Украиной и НАТО, говорится в статье.

«Таким образом, это место символизирует давнюю жалобу России на то, что западный военный альянс, состоящий из 30 членов, расширился в Восточной Европе слишком близко к российской территории», — утверждает «Аль-Джазира».

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.