В статье, рассказывающей о ракетном ударе по полигону, приводятся украинская (35 погибших и 134 раненый) и российская (до 180 уничтоженных иностранных наёмников) версии его последствий.

«Все гораздо хуже». Военный эксперт сказал, что реально происходит на Яворовском полигоне
«Все гораздо хуже». Военный эксперт сказал, что реально происходит на Яворовском полигоне
© РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Военный объект площадью 360 квадратных километров, также известный как Международный центр поддержания мира и безопасности, уже давно используется для обучения украинских военнослужащих, часто —  инструкторами из США и других стран НАТО, указывается в статье.

Также там неоднократно проходили учения с участием НАТО.

Высокопоставленный представитель военного блока, нидерландский адмирал Роб Бауэр ранее назвал Яворовский полигон «воплощением духа военного сотрудничества» между Украиной и НАТО, говорится в статье.

«Таким образом, это место символизирует давнюю жалобу России на то, что западный военный альянс, состоящий из 30 членов, расширился в Восточной Европе слишком близко к российской территории», — утверждает «Аль-Джазира».

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.