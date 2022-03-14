«Стороны активно выражают свои позиции уже уточненные. Коммуникация тяжело, но идет», — написал Подоляк.
По его словам, причина разногласий — «разные политические системы» двух государств.
Ранее переговоры РФ и Украины проходили в Белоруссии. Всего было проведено три раунда. Из-за сложностей в логистике для украинской стороны, переговоры было решено проводить в онлайн.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.