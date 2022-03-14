В понедельник, 14 марта делегации Украины и России проводят переговоры по видеосвязи. Участник украинской делегации, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своих соцсетях прокомментировал ход переговоров

«Стороны активно выражают свои позиции уже уточненные. Коммуникация тяжело, но идет», — написал Подоляк.

По его словам, причина разногласий — «разные политические системы» двух государств.

Зеленский назвал цель переговоров с Россией © скриншот видео "Телеканал Дом"

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.