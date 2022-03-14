Акция в поддержку специальной операции России на Украине проходит 14 марта у здания посольства РФ в Ереване, передает РИА Новости

Зарубежные добровольцы захотели присоединиться к российской спецоперации © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

«Я поддерживаю все действия Российской Федерации… это освобождение украинского народа от неофашизма, тех сил, которые усердно за эти годы разрушали постсоветские страны и пытались диктовать народам свою повестку», — сказал бывший депутат парламента Армении Арагац Ахоян.

Он выразил уверенность, что российский народ преодолеет проблемы, вызванные санкциями, и эта ситуация станет стимулом к развитию местного производства.

Армения, отмечает экс-депутат, не может самостоятельно противостоять региональным вызовам, обеспечить свою безопасность и в этом вопросе Россия является самым надежным и самым серьезным стратегическим союзником. Ахоян напомнил, что Армения тесно связана с Россией экономически, а российские миротворцы обеспечивают безопасность в Карабахе.

Военный эксперт, бывший советник министра обороны Армении Давид Джамалян считает, что в ближайшие недели, самое позднее в течение одного-двух месяцев, активная фаза специальной военной операции на Украине завершится успешно для России. Он отметил, что медленное, но уверенное продвижение российских войск вызвано желанием избежать жертв среди мирного населения и своих военнослужащих.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.