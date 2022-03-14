Украинский министр объяснил данное решение желанием властей не допустить незаконной смены собственности в сложившейся в стране ситуации, а также перебоями в работе министерства юстиции в различных регионах страны.
Двадцать четвертого февраля российский президент Владимир Путин заявил о начале спецоперации на Украине, целью которой, по его словам, являются защита республик Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины.
За это время под контроль донбасских республик перешли десятки населённых пунктов, ранее контролировавшихся киевским режимом.
Российскими войсками и Народной милицией ДНР блокирован второй по величине город народной республики Мариуполь, временно оккупированный Украиной.