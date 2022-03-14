Министерство юстиции Украины запретило операции купли-продажи недвижимости в стране. Об этом заявил 14 марта глава Министерства юстиции страны Денис Малюська в эфире телеканала «Украина 24»

Ахметов помог Порошенко эвакуировать валюту за границу - СМИ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Двадцать четвертого февраля российский президент Владимир Путин заявил о начале спецоперации на Украине, целью которой, по его словам, являются защита республик Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины.

За это время под контроль донбасских республик перешли десятки населённых пунктов, ранее контролировавшихся киевским режимом.

Российскими войсками и Народной милицией ДНР блокирован второй по величине город народной республики Мариуполь, временно оккупированный Украиной.