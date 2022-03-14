Десятки армянских добровольцев готовы отправиться в Донбасс для участия в российской специальной операциии. Об этом 14 марта сообщил участник акции в поддержку России у здания посольства РФ в Ереване Рубен Цатурян, передает РИА Новости

Песков ответил, откуда в Донбасс приедут добровольцы © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Он сообщил, что среди желающих отправиться в Донбасс есть даже представители Франции.

Цатурян передал в российское посольство письмо, в котором говорится: «Мы, добровольцы Армении, просим вас перевести нас в зону проведения спецоперации против украинских националистов и международных террористов. Мы твердо поддерживаем политику президента РФ Владимира Путина и готовы сегодня же выехать в зону спецоперации».

Президент России 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.