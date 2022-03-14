«Мы собрались, чтобы выразить нашу солидарность с российским народом, и здесь есть ребята, 22 человека, но их намного больше, которые готовы прямо сейчас отправиться в Донбасс или Крым, встать рядом с российскими братьями и бороться против фашистов и международных террористов», — сказал Цатурян.
Он сообщил, что среди желающих отправиться в Донбасс есть даже представители Франции.
Цатурян передал в российское посольство письмо, в котором говорится: «Мы, добровольцы Армении, просим вас перевести нас в зону проведения спецоперации против украинских националистов и международных террористов. Мы твердо поддерживаем политику президента РФ Владимира Путина и готовы сегодня же выехать в зону спецоперации».
Президент России 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.