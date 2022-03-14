Экс-депутат Рады назначил вознаграждение за голову Кадырова

Бывший депутат Верховной Рады Украины Евгений Рыбчинский 14 марта разместил в своем Facebook пост-объявление о том, что назначил за голову главы Чечни Рамзана Кадырова вознаграждение

«Если Кадыров действительно под Киевом, то каждый боец ВСУ и теробороны должен поставить себе цель уничтожить этот позор чеченского народа. Обещаю за голову Кадырова — дом с 40 сотками под Киевом! А от руководства страны, думаю, не заржавеет», — написал Рыбчинский.

«За голову Рамзана Кадырова обещают дом с 40 сотками. Что-то неладно с платежеспособностью на Украине. За меня — всего бутылку виски, за главу региона — хату. При этом сами плательщики на рожон не лезут, отсиживаясь в тылу», — прокомментировал ситуацию военный корреспондент Издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц.

Евгений Рыбчинский — журналист, поэт, экс-депутат Верховной Рады Украины, заместитель председателя Комитета ВР по делам ветеранов, участников боевых действий, участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью.