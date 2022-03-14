Глава ДНР Денис Пушилин рассказал в эфире канала «Россия-1», что украинская ракета «Точка-У», ударившая 14 марта в центр Донецка, была начинена запрещенным вооружением

«Если бы "Точка-У" долетела до места назначения, то при радиусе поражения 500 метров вообще бы ничего живого не осталось. "Точка-У" несла запрещенный кассетный заряд. Если бы она не была сбита, то жертв было бы несоизмеримо больше», — сказал Пушилин.

На данный момент известно о 9 пострадавших и 20 погибших, среди которых были дети.

Ракета «Точка-У» не впервые прилетает на территорию Донбасса. Подобные сообщения уже неоднократно поступали из ЛНР и ДНР. Специалисты отмечают, что этого вооружения нет в арсенале российских военных, однако до сих пор активно используется ВСУ.

В начале 2022 года ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

Во время проведения операции в распоряжении российских военных оказался приказ о подготовке нападения Киева на республики Донбасса в начале марта.