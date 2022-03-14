На видео силовик сидит за рулем спорткара без крыши, на машине нарисован флаг и герб Украины. В багажнике стоит пулемет.
Ранее украинские военные формирования, в частности так называемая территориальная оборона, начали устанавливать оружие на гражданские автомобили, назвав это «бандеромобилями» по аналогии с «джихадмобилями», которые использовали террористы в Сирии и других странах.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.