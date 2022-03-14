Штаб ДНР 14 марта опубликовал информацию о погибших и пострадавших от атаки украинских войск по Донецку с использованием ракеты «Точка-У»

В Донбассе восстанавливают Счастье. Репортаж с места событий - видео © Украина.ру данным, 20 человек погибло, 9 — получили ранения разной степени тяжести. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, среди жертв украинской ракеты есть дети.

Ракета ударила прямо в центр города возле Дома правительства в центре Донецка. Сообщается, что была сбита украинская ракета «Точка-У». Первоначально местные СМИ публиковали данные о 8 погибших.

Ракета «Точка-У» не впервые прилетает на территорию Донбасса. Подобные сообщения уже неоднократно поступали из ЛНР и ДНР. Специалисты отмечают, что этого вооружения нет в арсенале российских военных, однако до сих пор активно используется ВСУ.

В начале 2022 года ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

Во время проведения операции в распоряжении российских военных оказался приказ о подготовке нападения Киева на республики Донбасса в начале марта.