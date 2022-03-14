Национальный банк Украины сообщил об отмене своего разрешения на свободный вывоз из страны валюты на сумму свыше 10 тысяч евро. Об этом 14 марта пишут РИА Новости

«Национальный банк вернул требование относительно предоставления гражданами подтверждающих документов во время перемещения валютных ценностей за пределы Украины в сумме, превышающей 10 тысяч евро (в эквиваленте)», — говорится в сообщении регулятора.

Украинская «Точка-У» ударила в центр Донецка, СМИ сообщают о 8 погибших © Алексей Кулемзин

Разрешение о свободном вывозе валютных ценностей с Украины Нацбанк страны принял 4 марта, однако это решение не продержалось и двух недель. Причины отмены регулятор не сообщил.

В начале 2022 года ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.