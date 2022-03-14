«Национальный банк вернул требование относительно предоставления гражданами подтверждающих документов во время перемещения валютных ценностей за пределы Украины в сумме, превышающей 10 тысяч евро (в эквиваленте)», — говорится в сообщении регулятора.
Иными словами, вывозить без подтверждения законного источника получения больше нельзя суммы, превышающие 1 млн 260 тысяч рублей, 325 тысяч гривен или 11 тысяч долларов.
Разрешение о свободном вывозе валютных ценностей с Украины Нацбанк страны принял 4 марта, однако это решение не продержалось и двух недель. Причины отмены регулятор не сообщил.
В начале 2022 года ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.