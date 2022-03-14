Возле Дома правительства в центре Донецка была сбита украинская ракета «Точка-У». Об этом 14 марта сообщил глава города Алексей Кулемзин

В данный момент известно, что есть пострадавшие. По информации главы Донецка, информация пока уточняется. Между тем, местные СМИ пишут о том, что в результате атаки на центр Донецка погибло как минимум 8 жителей.

Ракета «Точка-У» не впервые прилетает на территорию Донбасса. Подобные сообщения уже неоднократно поступали из ЛНР и ДНР. Специалисты отмечают, что этого вооружения нет в арсенале российских военных, однако до сих пор активно используется ВСУ.

В ДНР предупредили о «катастрофических последствиях» пожара на заводе в Авдеевке © Facebook/Муса Магомедов

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

Во время проведения операции в распоряжении российских военных оказался приказ о подготовке нападения Киева на республики Донбасса в начале марта.