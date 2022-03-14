«В видеоформате, потому что решили, что это более оперативно, чем ездить встречаться в Белоруссию каждый раз», — сказал Арестович.
Он также сообщил, что группа переговорщиков от Украины остается неизменной.
Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что российско-украинские переговоры запланированы на 14 марта.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.