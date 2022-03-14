Переговоры представителей Киева и Москвы будут проходить в видеоформате. Об этом 14 марта заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24»

Азаров усомнился, что переговоры Москвы и Киева пройдут успешно © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Он также сообщил, что группа переговорщиков от Украины остается неизменной.

Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что российско-украинские переговоры запланированы на 14 марта.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.