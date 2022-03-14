В украинском Ивано-Франковске волонтеры кормят бойцов Вооруженных сил (ВСУ) необычными перекусами. Соответствующие снимки 14 марта опубликовал Telegram-канал «Шептун»

Бандера вместо Королёва. Как Украину лишали исторической памяти © РИА Новости, Мирослав Лужецкий / Перейти в фотобанк материале говорится, что волонтеры выпускают для военнослужащих батончики «Бандеровский» и сухофрукты с орехами под названием «витаминная бомба Батьки Махно».

Степан Бандера — лидер Организации украинских националистов, причастен к многочисленным преступлениям против евреев, поляков и русских в годы Второй мировой войны

Нестор Махно — украинский анархист и революционер. Сейчас украинские националисты активно используют его образ в своей пропаганде, при этом сам Махно в своем время был противником националистов-петлюровцев.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.