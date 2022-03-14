«За ночь 14 марта авиацией и ПВО ВКС России были сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе один Bayraktar TB-2», — заявил российский военный представитель.
Всего за время спецоперации РФ на Украине, по данным Минобороны, было уничтожено 143 беспилотных летательных аппарата противника.
Двадцать четвертого февраля началась военная спецоперации РФ, целью которой является защита ДНР и ЛНР, а также демилитаризация и денацификация Украины.
За это время под контроль донбасских республик перешли десятки населённых пунктов, ранее контролировавшихся киевским режимом.
Российскими войсками и Народной милицией ДНР блокирован второй по величине город народной республики Мариуполь, временно оккупированный Украиной.
Российские вооружённые силы контролируют Мелитополь и ведут бои в окрестностях Харькова и Киева. В то же время украинские силовики продолжают обстреливать населённые пункты Донбасса.