В течение минувшей ночи российскими войсками были сбиты 4 украинских беспилотника. Об этом сообщил журналистам на брифинге 14 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков

«За ночь 14 марта авиацией и ПВО ВКС России были сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе один Bayraktar TB-2», — заявил российский военный представитель.

Всего за время спецоперации РФ на Украине, по данным Минобороны, было уничтожено 143 беспилотных летательных аппарата противника.

Владимир Соловьев: Вопрос не в том, хорошая Украина или плохая, а вопрос в том, как Россию уничтожить © РИА Новости, Илья Питалев

За это время под контроль донбасских республик перешли десятки населённых пунктов, ранее контролировавшихся киевским режимом.

Российскими войсками и Народной милицией ДНР блокирован второй по величине город народной республики Мариуполь, временно оккупированный Украиной.

Российские вооружённые силы контролируют Мелитополь и ведут бои в окрестностях Харькова и Киева. В то же время украинские силовики продолжают обстреливать населённые пункты Донбасса.