«Это так же и результат их сотрудничества и договоренностей с командой [президента Украины Владимира] Зеленского, в обмен на новые финансовые потоки, схемы и сохранения их газового бизнеса. Украина наполнена представителями иностранных — западных разведок, ранее глубоко внедрённых во все структуры и политические партии не исключения. Поэтому проводимая операция-"освобождение", должна быть намного глубже и жёстче», — написал Кива.
Ранее Бойко инициировал исключение Кивы из ОПЗЖ и заявил, что членам партии запрещено сотрудничать с российскими войсками. Кива обвинил Бойко и его соратников в работе на власть. Сам Кива находится в Москве и не раз высказывался о поддержке спецоперации РФ на Украине.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
На днях Путин рассказал, что западные страны в открытую вербуют наемников для отправки на Украину, тем самым Запад пренебрегает нормами международного права, пояснил глава государства.