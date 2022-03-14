Один из лидеров «Оппозиционной платформы - За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко и его ближайшие соратники такие как Суто Мамоян, занимались финансированием и подготовкой наемников-боевиков, прибывших на Украину, для борьбы с вооруженными силами РФ. Об этом 14 марта сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Илья Кива

Минобороны РФ сообщило об уничтожении наемников на Украине © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк написал Кива.

Ранее Бойко инициировал исключение Кивы из ОПЗЖ и заявил, что членам партии запрещено сотрудничать с российскими войсками. Кива обвинил Бойко и его соратников в работе на власть. Сам Кива находится в Москве и не раз высказывался о поддержке спецоперации РФ на Украине.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На днях Путин рассказал, что западные страны в открытую вербуют наемников для отправки на Украину, тем самым Запад пренебрегает нормами международного права, пояснил глава государства.