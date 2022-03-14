Среди поражённых целей в сообщении отмечаются:
— два пункта управления
— один зенитный ракетный комплекс «Бук-М1»
— одна радиолокационная станция наведения и целеуказания
— две реактивные установки залпового огня
— две станции радиоэлектронной борьбы
— два склада боеприпасов и ГСМ
— 31 место скопления боевой техники
Всего с начала проведения операции выведено из строя 3920 объектов военной инфраструктуры Украины, указали в министерстве.
Двадцать четвертого февраля российский президент Владимир Путин заявил о начале спецоперации на Украине, целью которой, по его словам, являются защита республик Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины.
За это время под контроль донбасских республик перешли десятки населённых пунктов, ранее контролировавшихся киевским режимом.
Российскими войсками и Народной милицией ДНР блокирован второй по величине город народной республики Мариуполь, временно оккупированный Украиной.
Российские вооружённые силы контролируют Мелитополь и ведут бои в окрестностях Харькова и Киева. В то же время украинские силовики продолжают обстреливать населённые пункты Донбасса.