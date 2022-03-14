За минувшую ночь оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией России были поражены 187 объектов украинских войск. Об этом сообщает 14 марта Министерство обороны РФ

Среди поражённых целей в сообщении отмечаются:

— два пункта управления

— один зенитный ракетный комплекс «Бук-М1»

— одна радиолокационная станция наведения и целеуказания

— две реактивные установки залпового огня

— две станции радиоэлектронной борьбы

— два склада боеприпасов и ГСМ

— 31 место скопления боевой техники «Военные ДНР просили у нас прощения». Что происходит в освобожденной Волновахе © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Всего с начала проведения операции выведено из строя 3920 объектов военной инфраструктуры Украины, указали в министерстве.

Двадцать четвертого февраля российский президент Владимир Путин заявил о начале спецоперации на Украине, целью которой, по его словам, являются защита республик Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины.

За это время под контроль донбасских республик перешли десятки населённых пунктов, ранее контролировавшихся киевским режимом.

Российскими войсками и Народной милицией ДНР блокирован второй по величине город народной республики Мариуполь, временно оккупированный Украиной.

Российские вооружённые силы контролируют Мелитополь и ведут бои в окрестностях Харькова и Киева. В то же время украинские силовики продолжают обстреливать населённые пункты Донбасса.