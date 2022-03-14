В рамках проведения специальной операции на Украине Крым и Донбасс удалось связать сухопутным коридором. Об этом сообщил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов, передает 14 марта РИА Новости

Не Крым и не Донбасс. Венгерский эксперт о том, чего Запад не может простить России © РИА Новости, Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

По его словам, пока идут бои с украинскими националистами, автомагистраль может стать подспорьем для поставок грузов гуманитарного характера населению освобожденных районов ДНР.

«Эта дорога может стать важной для Крыма магистралью, связывающей полуостров с Мариуполем — металлургическим центром Приазовья — и промышленным регионом Донбасса. В советское время эта трасса с твердым покрытием обеспечивала сквозную перевозку от Евпатории через Мариуполь к Донецку хозяйственных грузов», — подчеркнул постпред.

По его мнению, уже сейчас надо думать о взаимодействии в перевозках грузов через морские порты Крыма и ключевые порты Азовского моря — Мариуполь и Бердянск.

«В этом залог будущего развития всего региона», — отметил Мурадов.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.