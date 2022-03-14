Вооруженные силы Украины (ВСУ), которые находятся в Мариуполе, должны сдаться до вечера 14 марта. Такое заявление сделал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале

Кадыров пообещал госнаграды сотрудникам СБУ © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Накануне появилась информация, что Кадыров приехал на Украину. Позже он уточнил, что был в Гостомеле, а сейчас «еще ближе к Киеву».

Российский лидер Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.