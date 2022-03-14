Санкции Запада в отношении России и ответные меры Москвы грозят дорогостоящим международным проектам в сфере космоса. Об этом на днях сообщил швейцарский телеканал SRF

Илон Маск помог. Украина запустила в космос первый спутник за 10 лет © скриншот видео SpaceX

Так, одним из затронутых проектов может оказаться совместная миссия ExoMars, в рамках которой к Марсу должен быть запущен европейский марсоход. По словам научного журналиста Карла Урбана, многие годы освещающего тему космоса, очень важный для марсохода посадочный модуль был разработан Россией, старт миссии также планируется из России. Как утверждает Урбан, «многие ждут», что Европейское космическое агентство (ЕКА) отменит запуск.

При этом в настоящее время именно Россия занимается ориентацией Международной космической станции (МКС) в пространстве, из-за чего западные партнеры в определенной степени зависят от нее. Вместе с тем Россия также очень глубоко укоренилась на станции, поэтому, по мнению Урбана, мало заинтересована в отделении своих отсеков.

Как заявил журналист, выход Москвы из программы космического сотрудничества — «драматичное событие».

«Сейчас происходит ускорение развития событий, которое уже наблюдалось в последние годы: западные государства и Россия следуют своим собственным проектам», — заключил он.

После начала российской специальной военной операции на Украине США ввели санкции, ограничивающие экспорт высокотехнологической продукции в Россию, что затронуло космическую отрасль. Россия впоследствии отказалась от запуска спутников британской компании OneWeb с Байконура, а также заморозила поставки в Америку ракетных двигателей РД-180 и РД-181.

Также глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объявил, что в ответ на санкции Евросоюза будет приостановлено сотрудничество с европейскими партнерами по пускам с Куру, весь российский персонал был отозван из Французской Гвианы. При этом, по его словам, госкорпорация хотела бы сохранить миссию ExoMars-2022, запуск которой намечен на сентябрь.