Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), которые помогают России в ходе специальной операции, получат государственные награды РФ. Такое заявление 14 марта в своем Telegram сделал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров

Кадыров раскрыл своё местоположение на Украине © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Российский лидер Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Накануне в сети появилась информация о приезде Кадырова на Украину. Позже он уточнил, что был в Гостомеле, а сейчас «еще ближе к Киеву».