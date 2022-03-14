По мнению Шерман, прогресс связан с «колоссальным давлением» на Россию и военной помощью Украине.
«Это давление начинает иметь некоторый эффект. Мы видим некоторые признаки готовности вести реальные серьезные переговоры», — сказала она.
Кроме того, замгоссекретаря обвинила президента России Владимира Путина в намерении «уничтожить Украину». По ее словам, украинцам необходимо помогать всеми способами.
Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.