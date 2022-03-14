Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман 13 марта заявила, что страна увидела признаки готовности России и Украины вести серьезные переговоры, передает телеканал Fox

Захарова рассказала, что США и Франция отказались от диалога по Украине © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

«Это давление начинает иметь некоторый эффект. Мы видим некоторые признаки готовности вести реальные серьезные переговоры», — сказала она.

Кроме того, замгоссекретаря обвинила президента России Владимира Путина в намерении «уничтожить Украину». По ее словам, украинцам необходимо помогать всеми способами.

Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.