Крупнейшими экспортерами оружия за период с 2017 года по 2021 год остаются Россия и США, хотя общий объём поставок вооружения снизился относительно предыдущих лет. Об этом сообщил на днях Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (СИПРИ)

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По данным СИПРИ, за период с 2017 до 2021 года на долю России пришлось 19% всех продаж — на 26% ниже показателей за предыдущий период. В свою очередь, США поставили 39% от общего объема, увеличив объем продаж на 14% относительно предшествующих пяти лет. По итогам, Россия и США остались крупнейшими экспортерами вооружения.

Отмечается, что 43% американских поставок пришлись на страны Ближнего Востока.

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира СИПРИ был основан в 1966 году и является независимым аналитическим центром, занимающимся исследованиями конфликтов, вооружений, контроля над вооружением и разоружением.