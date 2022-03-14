Эксперты отметили, что в период с 2012 по 2016 год количество реализованного вооружения было на 4,6% больше, чем за последующие пять лет.
По данным СИПРИ, за период с 2017 до 2021 года на долю России пришлось 19% всех продаж — на 26% ниже показателей за предыдущий период. В свою очередь, США поставили 39% от общего объема, увеличив объем продаж на 14% относительно предшествующих пяти лет. По итогам, Россия и США остались крупнейшими экспортерами вооружения.
Отмечается, что 43% американских поставок пришлись на страны Ближнего Востока.
Стокгольмский международный институт исследования проблем мира СИПРИ был основан в 1966 году и является независимым аналитическим центром, занимающимся исследованиями конфликтов, вооружений, контроля над вооружением и разоружением.