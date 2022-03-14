Россия до последнего предлагала решить кризис на Украине путем переговоров, но США и Франция отказались. Об этом 13 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «России 1»

Минобороны РФ сообщило об уничтожении наемников на Украине © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Поэтому сейчас на Западе не могут «кричать», что не все опции были исчерпаны или это «агрессия на пустом месте», добавила Захарова.

«Мы много раз говорили и все смеялись: кто не хочет разговаривать с (главой МИД России Сергеем) Лавровым, будет разговаривать с (главой Минобороны РФ Сергеем) Шойгу. Что-то не сбылось что ли?… До последнего момента предлагали переговоры, до последнего момента сидели, часами разговаривали, взывали к разуму, совести», — резюмировала она.

Впервые ставшее уже крылатым выражение про Шойгу и Лаврова в 2018 году в интервью употребил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. Так он ответил на вопрос о возможной реакции Москвы на случай окончательного выхода США из ДРСМД.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.