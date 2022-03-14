«До 22-23 февраля МИД России был нацелен на переговоры. Не отдельное ведомство — это позиция страны… МИД готов к ведению переговоров. Отказались — США и Франция. США, как главный, так сказать "по тарелочкам", что касается Украины и вопросов глобальной безопасности в диалоге с Россией, а Франция — как посредник. Они отказались, это была их инициатива, они это сделали сами», — сказала она.
Поэтому сейчас на Западе не могут «кричать», что не все опции были исчерпаны или это «агрессия на пустом месте», добавила Захарова.
«Мы много раз говорили и все смеялись: кто не хочет разговаривать с (главой МИД России Сергеем) Лавровым, будет разговаривать с (главой Минобороны РФ Сергеем) Шойгу. Что-то не сбылось что ли?… До последнего момента предлагали переговоры, до последнего момента сидели, часами разговаривали, взывали к разуму, совести», — резюмировала она.
Впервые ставшее уже крылатым выражение про Шойгу и Лаврова в 2018 году в интервью употребил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. Так он ответил на вопрос о возможной реакции Москвы на случай окончательного выхода США из ДРСМД.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.