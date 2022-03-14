Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном 14 марта в его Telegram, заявил, что целью переговоров с Россией ставит получение «действенных гарантий», не уточнив, каких конкретно

Зеленский назвал самый важный город, украинские мужчины не хотят воевать. Итоги 13 марта на Украине © Facebook, Государственная пограничная служба Украины

Он также добавил, что задача украинской делегации на переговорах с РФ состоит в том, чтобы добиться его встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Это сложная история, тяжелый путь, но путь нужный», — сказал он о перспективе переговоров с Путиным.

Он отметил, что «говорить необходимо», в том числе благодаря переговорам на Украине сработали более 10 гуманитарных коридоров, в воскресенье удалось вывезти более 5 тысяч человек.

В Белоруссии состоялись уже три раунда переговоров РФ и Украины по урегулированию отношений. В ходе второго раунда стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств.