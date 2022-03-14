«Наша цель — чтобы в этой борьбе, в этой переговорной сложной работе Украина получила необходимый результат, необходимые для нас. Для мира, для безопасности. Чтобы у нас были гарантии, нормальные и действенные. Не как в Будапеште, не как в нашем небе. А такие, чтобы украинцы могли сказать — вот это работает, вот это гарантии», — сказал Зеленский.
Он также добавил, что задача украинской делегации на переговорах с РФ состоит в том, чтобы добиться его встречи с президентом России Владимиром Путиным.
«Это сложная история, тяжелый путь, но путь нужный», — сказал он о перспективе переговоров с Путиным.
Он отметил, что «говорить необходимо», в том числе благодаря переговорам на Украине сработали более 10 гуманитарных коридоров, в воскресенье удалось вывезти более 5 тысяч человек.
В Белоруссии состоялись уже три раунда переговоров РФ и Украины по урегулированию отношений. В ходе второго раунда стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств.