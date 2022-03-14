Российские военные в ходе спецоперации на Украине нанесли удар по учебным центрам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский на западе страны. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, передает 14 марта lenta.ru

Репарации, контрибуции и иностранные наемники: Зеленский угрожает России © REUTERS, Umit Bektas

В учебных центрах готовили наемников перед боевыми действиями. Также их использовали как базу хранения вооружения и военной техники из зарубежных стран. В ведомстве добавили, что в результате удара была уничтожена крупная партия иностранных вооружений.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

В конце февраля украинский президент Владимир Зеленский заявил о создании в стране интернационального легиона, который будет состоять из иностранных добровольцев. По его словам, желающие смогут воевать «бок о бок» с украинцами в рядах ВСУ и сил территориальной обороны. В начале марта Зеленский ввел упрощенный режим въезда для иностранцев, прибывающих в страну для участия в боевых действиях на добровольной основе.

На днях Путин рассказал, что западные страны в открытую вербуют наемников для отправки на Украину, Тем самым Запад пренебрегает нормами международного права, пояснил глава государства.