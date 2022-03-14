Норвегия не сможет заменить Россию в качестве поставщика газа для Германии, заявила эксперт журнала Wirtschaftswoche Юлия Грот 12 марта

Добыча газа на норвежских месторождениях связана с понижением добычи нефти, так как давление в пластах при газодобыче падает, пишет Грот. До сих пор в приоритетах норвежского государственного нефтегазового концерна Equinor была добыча нефти, а не газа, подчеркнула эксперт. Цены на газ в Европе могут превысить $4000 за тысячу кубометров - аналитик © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Однако на днях норвежский нефтяной директорат в Ставангере получил запросы на увеличение добычи газа. В свою очередь, министр нефти и энергетики Норвегии Марте Мьёс Персен ранее отказала представителям Евросоюза в просьбе увеличить поставки газа в Европу, указывая в качестве причины полную загрузку существующих газопроводов.

Таким образом, ясно одно: норвежский природный газ не сможет заменить российский для Германии в краткосрочной перспективе, заключила Грот. Даже в случае увеличения добычи на месторождении Snøhvit, газ из которого экспортируется в Европу в виде СПГ, до Германии топливо напрямую не дойдёт: в стране отсутствуют терминалы для приёма сжиженного газа.