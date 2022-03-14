Киевские власти на переговорах с Россией будут добиваться встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина. Об этом Зеленский заявил в обращении к украинцам 14 марта

«Ежедневно в видеоформате говорят представители делегаций наших стран. Задача нашей делегации — сделать все, чтобы состоялась встреча президентов», — отметил Зеленский. Зеленский озвучил цель переговоров с Россией © REUTERS, Ukrainian Presidential Press Service

В Кремле, говоря о возможной встрече Путина и Зеленского, заявили, что она "концептуально возможна", но сначала работу должны выполнить российская и украинская делегации, чтобы встреча была результативной. В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что не должно быть "встречи ради встречи", и контакт будет возможен только чтобы зафиксировать конкретные договорённости.

Российский лидер Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.