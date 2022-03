Антироссийские санкции и поставки вооружений киевской власти не решат текущий кризис на Украине, заявила 13 марта в интервью Die Welt депутат бундестага от партии "Левые" Сара Вагенкнехт

Нейтральный статус Украины был бы разумным решением для прекращения конфликта в стране, заявила депутат. При этом поставки вооружений в страну лишь затягивают конфликт. Германия подготовила новые партии оружия для Украины © Facebook, Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

«Гарантированный нейтралитет Украины был бы разумным (решением — ред.) по многим причинам», — заявила депутат.

Вагенкнехт напомнила о "ползучей" интеграции Украины в НАТО, что, по мнению депутата, и вызвало нынешний кризис. Она также привела мнение американского внешнеполитического деятеля Джорджа Кеннана, который предупреждал о негативных последствиях дальнейшего расширения НАТО на восток.

Российский лидер Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.