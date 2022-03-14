Президент Франции Эммануэль Макрон провел 13 марта телефонные разговоры с президентом США Джо Байденом и Владимиром Зеленским. Стороны обсудили ситуацию на Украине и санкции против России, сообщил Елисейский дворец

«Главы двух государств договорились усилить принятые против России санкции, поддержать Украину и совместно принять все полезные инициативы для прекращения боевых действий. Они будут поддерживать тесный контакт по этому вопросу», — говорится в заявлении по результатам переговоров Макрона и Байдена. Макрон полтора часа говорил с Путиным, потом с Зеленским - СМИ © REUTERS, Ludovic Marin

Макрон также выразил полную поддержку Киеву и рассказал Зеленскому о помощи Евросоюза, согласованной по результатам саммита в Версале.

Отмечается, что Макрон и Зеленский продолжат координацию в ближайшие дни.

Российский лидер Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.