Страны Запада жизненно зависят от российского экспорта по ряду статей. Отказ от ввоза товаров этих категорий может привести к крайним последствиям, рассказала агентству "Прайм" и.о. заведующего кафедрой международных экономических отношений и внешнеэкономических связей имени Н.Н.Ливенцева МГИМО Мария Максакова

Ограничение экспорта российских удобрений может привести к дефициту и подорожанию продуктов во всём мире. Россия входит в первую пятёрку мировых производителей удобрений, причём две трети продукции российских удобрений экспортируется. В Швейцарии раскрыли, чем европейцам придётся заплатить за отказ от российского газа и нефти © CC0, Pixabay

Россия может ввести контрсанкции на экспорт металлов, что может привести к распаду цепочек производства автомобилей и электромобилей.

«На Россию приходится порядка 10-12% мирового экспорта никеля, 13% титана и 40% палладия. Запрет на экспорт палладия может негативно сказаться на европейском автомобилестроении, так как данный металл используется в катализаторах для очистки выхлопных газов. Запрет на экспорт никеля и кобальта может повысить издержки производства электромобилей», — заявила эксперт.

После того, как 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса и денацификации и демилитаризации Украины, на Западе ввели санкции в отношении РФ.

В частности, США, ЕС и Великобритания утвердили ограничительные меры против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов российской экономики.

Также санкции коснулись спорта и киноиндустрии, кроме того многие западные компании приняли решение о разрыве сотрудничества с РФ.

Москва пообещала ответить зеркально. Правительством принимаются все меры для эффективной защиты российской экономики.