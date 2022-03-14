На российском рынке есть аналоги бесконтактных платёжных систем для мобильных устройств, рассказала агентству “Прайм” аналитик группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяна Лынова

Российский аналог Google Pay и Apple Pay — это российская мобильная платёжная система MirPay, которая поддерживает работу карт "МИР". Разработчиком приложения выступает Национальная система платёжных карт NSPK. Visa и Mastercard приостанавливают работу в России © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Эксперт обратила внимание, что оплата смартфоном происходит по технологии NFC.

В переходный период и в процессе поиска альтернатив заблокированным в России сервисам следует быть осторожным, чтобы не попасть в руки мошенников. Не следует верить рекламным кампаниям, которые будут продвигать некие удобные сервисы для онлайн и бесконтактной оплаты картами различных платёжных систем, пользоваться нужно только официальными приложениями, такими как MirPay, добавила эксперт.