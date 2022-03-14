Боевики нацбатальонов, отступая, совершили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате в ДНР, сообщил 14 марта источник в Минобороны России

«Тринадцатого марта отступающие боевики националистических батальонов осуществили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате в Донецкой области», — говорится в сообщении источника. Донецкий ополченец призвал не забывать, кто такие украинские националисты © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

На предприятии возник пожар, в результате которого едкий токсичный дым распространяется на прилегающие населённые пункты. Из-за боевых действий тушение пожара невозможно, добавили в Минобороны.

Российский лидер Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.