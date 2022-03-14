Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что тысячи чеченских правоохранителей ждут своего часа, чтобы принять участие в специальной военной операции на Украине. Об этом Кадыров написал в своём Telegram-канале 14 марта

«Каждый день количество желающих выехать на подмогу неуклонно растет, также ждут своего часа тысячи чеченских правоохранителей. Даже те, которые завершили военную карьеру и сейчас углубились в решение политических вопросов, готовы взять в руки старое доброе огнестрельное и ринуться в бой против неонацистской падали», — написал Кадыров. Кадыров пригрозил Арестовичу личным визитом © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Российский лидер Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.