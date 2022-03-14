Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что целью переговоров с Россией является получение "действенных гарантий". Об этом он сообщил в своём Telegram-канале 14 марта

«Наша цель — чтобы в этой борьбе, в этой переговорной сложной работе Украина получила необходимый результат, необходимые для нас. Для мира, для безопасности. Чтобы у нас были гарантии, нормальные и действенные. Не как в Будапеште, не как в нашем небе. А такие, чтобы украинцы могли сказать — вот это работает, вот это гарантии», — заявил Зеленский. Зеленский поблагодарил Facebook и Instagram за призывы к насилию против россиян © Zelenskiy/Оfficial

Глава государства отметил, что переговоры "необходимы", и благодаря им по гуманитарным коридорам "удалось вывезти около 5 тысяч человек".

В свою очередь, официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что жителям Волновахи и Мариуполя украинские военные закрыли проход по гуманитарным коридорам. Националисты удерживают людей в заложниках, подчеркнул Басурин.

Российский лидер Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.