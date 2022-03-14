Лихорадочный спрос на лекарства может создать угрозу отечественной системе здравоохранения, рассказал 13 марта агентству “Прайм” директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов

Массовый спрос на лекарства опасен также тем, что некоторые пациенты остаются без действительно необходимых лекарств, в то время как те, кто их скупили, могут впоследствии их просто выкинуть, подчеркнул эксперт. Санкции против России не решат проблемы - глава МИД Турции © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Кроме того, лихорадочная скупка лекарств создаёт лишнюю нагрузку на всех участников фармрынка, которая потом сменится обвалом. После неадекватного ажиотажа наступит обвал, отметил Беспалов.

Ранее госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии (СГ) Дмитрий Мезенцев заявил, что СГ окажет поддержку работе по импортозамещению лекарственных препаратов и медицинских изделий.