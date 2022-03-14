Массовый спрос на лекарства опасен также тем, что некоторые пациенты остаются без действительно необходимых лекарств, в то время как те, кто их скупили, могут впоследствии их просто выкинуть, подчеркнул эксперт.
Кроме того, лихорадочная скупка лекарств создаёт лишнюю нагрузку на всех участников фармрынка, которая потом сменится обвалом. После неадекватного ажиотажа наступит обвал, отметил Беспалов.
Ранее госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии (СГ) Дмитрий Мезенцев заявил, что СГ окажет поддержку работе по импортозамещению лекарственных препаратов и медицинских изделий.