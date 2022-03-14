Массовый спрос на лекарства опасен также тем, что некоторые пациенты остаются без действительно необходимых лекарств, в то время как те, кто их скупили, могут впоследствии их просто выкинуть, подчеркнул эксперт.

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© РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Кроме того, лихорадочная скупка лекарств создаёт лишнюю нагрузку на всех участников фармрынка, которая потом сменится обвалом. После неадекватного ажиотажа наступит обвал, отметил Беспалов.

Ранее госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии (СГ) Дмитрий Мезенцев заявил, что СГ окажет поддержку работе по импортозамещению лекарственных препаратов и медицинских изделий.