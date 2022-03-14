Давление стран Запада не поменяет курс России, просить об отмене санкций Москва не будет, заявил 14 марта замглавы МИД РФ Сергей Вершинин

«Санкции — это не наше решение. Их принимают те, кто, как США и — давайте скажем прямо — их сателлиты, хотят надавить на Россию, поставить в очень трудное положение нашу экономику и простых россиян. И сделать это в качестве наказания за ее суверенные политические решения… Поэтому санкции как инструмент давления на нас, во-первых, нелегитимны, а во-вторых, не дадут результата», — сказал Вершинин. Санкции против России не решат проблемы - глава МИД Турции © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Россия будет и дальше развивать свою экономику и способность к самостоятельному развитию, опираясь на тех друзей и единомышленников, которые у страны есть, добавил замминистра.

После того, как 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса и денацификации и демилитаризации Украины, на Западе ввели санкции в отношении РФ.

В частности, США, ЕС и Великобритания утвердили ограничительные меры против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов российской экономики.

Также санкции коснулись спорта и киноиндустрии, кроме того многие западные компании приняли решение о разрыве сотрудничества с РФ.

Москва пообещала ответить зеркально. Правительством принимаются все меры для эффективной защиты российской экономики.