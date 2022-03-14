Доступ к социальной сети Instagram на территории России ограничен с 0:00 14 марта, сообщает Роскомнадзор

Согласно требованию Генпрокуратуры РФ, доступ к Instagram на территории России ограничен из-за призывов к насилию в отношении россиян. Зеленский поблагодарил Facebook и Instagram за призывы к насилию против россиян © Zelenskiy/Оfficial

Ранее сообщалось, что компания Meta Platforms (владелец Facebook и Instagram) разрешила призывы к насилию против россиян в свете спецоперации РФ на Украине. Ряд экспертов сообщал, что Meta также разрешила призывы к убийству президента РФ Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. Подобные изменения в политике затронули, по утверждению компании, только украинскую аудиторию Instagram и Facebook.

После этого Генеральная прокуратура РФ сообщила, что в суд подано ходатайство о признании Meta экстремистской организацией и о запрещении её деятельности в России. Следственный комитет РФ завёл в отношении Meta уголовное дело по статьям о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и о содействии терроризму.