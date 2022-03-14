Заместитель министра обороны РФ Геннадий Жидко вручил отличившимся при проведении спецоперации на Украине военнослужащим государственные награды. Об этом сообщает газета "Красная звезда" 13 марта

Десять военнослужащих получили медаль "За отвагу", и один был удостоен "Ордена Мужества", сообщается в материале СМИ. В Минобороны РФ заявили о раненых и погибших военнослужащих © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

«В Центральном военном клиническом госпитале им. А.А. Вишневского в Подмосковье заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Геннадий Жидко в торжественной обстановке вручил военнослужащим заслуженные награды. Один военнослужащий удостоен "Ордена Мужества", десять человек получили медаль "За отвагу"», — передаёт "Красная звезда".

Поступившие в Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского военнослужащие проходят стадию реабилитации, для их скорейшего выздоровления и возвращения в подразделения принимаются все медицинские меры. Как сообщает СМИ, для каждого пациента разрабатывается индивидуальная реабилитационная программа, используются все методы современной медицины.

На реабилитацию после выпуска отправлено уже около 1,4 тысячи военнослужащих. Все они выразили желание вернуться в свои подразделения для продолжения участия в специальной военной операции.