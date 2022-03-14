Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил постучать в двери советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича. Об этом он написал в своём Telegram-канале 13 марта

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Кадыров находится под Киевом. Арестович, комментируя эту информацию, заявил, что если нахождение Кадырова на Украине подтвердится, вооружённые формирования киевской власти уничтожат его. Кадыров дал совет простым украинцам © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

«Почему "если"? Ты не видел съемки или я должен постучать в твои двери?», — обратился глава Чечни к Арестовичу.

Российский лидер Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.