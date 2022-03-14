Ранее в СМИ появилась информация о том, что Кадыров находится под Киевом. Арестович, комментируя эту информацию, заявил, что если нахождение Кадырова на Украине подтвердится, вооружённые формирования киевской власти уничтожат его.
«Почему "если"? Ты не видел съемки или я должен постучать в твои двери?», — обратился глава Чечни к Арестовичу.
Российский лидер Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.