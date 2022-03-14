Ранее в СМИ появилась информация о том, что Кадыров находится под Киевом. Арестович, комментируя эту информацию, заявил, что если нахождение Кадырова на Украине подтвердится, вооружённые формирования киевской власти уничтожат его.

Кадыров дал совет простым украинцам
Кадыров дал совет простым украинцам
© РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

«Почему "если"? Ты не видел съемки или я должен постучать в твои двери?», — обратился глава Чечни к Арестовичу.

Российский лидер Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.