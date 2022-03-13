Украинские силовики ранили девочку 2008 года рождения при обстрелах территории ЛНР. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня 13 марта

Инцидент произошёл в результате обстрела украинскими военными населенного пункта Новокраснянка в ЛНР. Народная милиция ЛНР сообщила о выходе к городу Рубежное © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

«В результате обстрела населенного пункта Новокраснянка была ранена девочка 2008 года рождения», — заявил офицер-представитель ЛНР.

В представительстве ЛНР при СЦКК добавили, что в результате обстрела также был повреждён жилой дом.

Российский лидер Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.