Инцидент произошёл в результате обстрела украинскими военными населенного пункта Новокраснянка в ЛНР.
«В результате обстрела населенного пункта Новокраснянка была ранена девочка 2008 года рождения», — заявил офицер-представитель ЛНР.
В представительстве ЛНР при СЦКК добавили, что в результате обстрела также был повреждён жилой дом.
Российский лидер Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.